Le chef clinique du CHU Saint-Pierre a commencé à prendre la parole. Il est revenu sur les chiffres qui nous sont parvenus aujourd’hui. "Nous constatons qu’une augmentation se profile après une baisse de deux semaines. Nous subissons une hausse de cas de 14% par rapport à la semaine dernière."

Qui est visé par cette augmentation? "Elle est avant tout liée aux personnes entre les 20 à 40 ans et accessoirement entre les 40 à 50 ans. Elle est moins prononcée chez les adolescents. Une augmentation modérée de 2% est également constatée chez les plus de 80 ans. Et forcément, cela nous inquiète toujours un peu plus vu les pathologies qu'elles peuvent induire."

Au niveau des hospitalisations, elles augmentent sensiblement de 1%. La bonne nouvelle provient essentiellement des maisons de repos. "Effectivement, de manière remarquable, nous avons une chute de 36% des hospitalisations provenant des maisons de repos. De manière continue depuis décembre, la proportion de ces personnes qui se dirigent dans nos hôpitaux est en baisse. Nous pouvons espérer voir là un marqueur de l’impact précoce de la vaccination."

Malgré le contexte, il existe un autre chiffre intéressant. Et porteur de bonnes nouvelles: le nombre de décès. "Nous déplorons 35 décès en moyenne par jour. Ce chiffre représente une baisse de 12% comparée à la semaine précédente. Actuellement, il est le seul chiffre qui continue de baisser. Cette diminution est toujours particulièrement marquée dans les maisons de repos et de soins où ils ont diminué de 30%."

Le porte-parole a voulu mettre le doigt sur le degré d’occupation de nos hôpitaux par les patients infectés par la covid. "Depuis novembre, nous avons constaté une baisse continue de ce degré. Seulement, depuis hier, il est en légère augmentation. Actuellement, 17% des lits en soins intensifs sont occupés par des patients covid. A cette période de l’année, nous avons normalement 1450 en soins intensifs. Or ces dernières semaines, ce chiffre fluctue à 1700."

