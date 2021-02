A quelques heures du nouveau Comité de concertation, qui se tient ce vendredi après-midi, les experts reviennent sur les dernières données mises à jour.

Les contaminations continuent d'augmenter, principalement dans la population active, tous comme les hospitalisations. Par contre, les décès ont eux tendance à baisser, principalement dans les maisons de repos. "C'est le signe que le virus circule davantage. Cela peut-être dû au fait que de nouveaux variants sont apparus, mais également au fait que les mesures sont moins respectées", explique Steven Van Gucht, qui remplace exceptionnellement Yves Van Laethem.

Le contact tracing et différentes enquêtes montrent que les personnes ont plus de contact qu'il y a quelques semaines. Ils montrent aussi que les personnes contaminées rapportent en moyenne 3,2 contacts à risques contre 2,2 en novembre, soit une augmentation de 28%. "Nous pouvons encore faire en sorte que cette tendance s'inverse et que le plateau des quatre derniers mois se poursuivent. La limitation de nos contacts rapprochés est notre principale arme, nous devons tenir bon pendant quelques semaines. Le printemps amènera une amélioration", poursuit le virologue.

La semaine dernière, 2 294 nouvelles contaminations ont été rapportées en moyenne chaque jour. Soit une augmentation de 24%, comme la situation l'était fin janvier. Cette augmentation a lieu dans toutes les provinces, mais en particulier dans celles du Luxembourg et de Namur (+39% et + 40%). La Flandre orientale compte à présent le nombre le plus élevé de nouvelles contaminations avec 386 cas par jour suivi d'Anvers et de Bruxelles. Tous les groupes d'âges sont touchés, sauf les plus de 80 ans où on observe une baisse de 2%. La plus forte augmentation est observée chez les 40-50 ans avec +34%.

La semaine dernière, 53% des contaminations ont été causées par le variant britannique, contre 38% la semaine précédente. 2,2% des contaminations sont causées par le variant sud-africain et 0,9% par le variant brésilien. Le virus de la grippe n'est par contre toujours quasi pas observé en Belgique, ce sera la première année sans épidémie de grippe depuis 1985 dans notre pays. Nous en sommes actuellement à 120 consultations pour syndromes grippaux chez les médecins généralistes pour 100 000 habitants par semaine. Ce chiffre était de 52 une semaine auparavant, une baisse normale puisqu'il s'agissait de la semaine de carnaval et beaucoup moins de gens consultent durant la période des vacances. 40% des personnes ayant ces symptômes semblent être infectées par le coronavirus. "Si vous présentez des symptômes et avait un rhume, partez du principe que vous avez peut-être été contaminé et faites-vous tester", conseille Steve Van Gucht.