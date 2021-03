Il a ainsi donné l' exemple du Portugal , qui comptabilisait pas moins de 16.000 contaminations par jour et 300 décès quotidiens à la fin du mois de janvier. "Le gouvernement a décidé de mettre en place un confinement strict", a continué le biostatisticien. "L'Horeca s'est arrêté, les frontières ont été fermées, les magasins non-essentiels ont également fermé leurs portes. Il y avait un devoir des citoyens de rester chez eux et de ne pas voir d'autres personnes. Les écoles ont fermé leurs portes peu de temps après." Désormais, le Portugal compte environ 90 contaminations par jour, affirme Geert Molenberghs au. Après vérification, on remarque toutefois que le pays dénombre actuellement 467 contaminations quotidiennes (en moyenne). Cette baisse prouverait, selon M. Molenberghs, qu'un lockdown constitue bel et bien une manière efficace de faire baisser les courbes.Mais contrairement à Marc Van Ranst, le biostatisticien a salué les décisions du Comité de concertation de ce vendredi. Les autorités ont adressé, selon lui, un "message clair" à la population, lui faisant comprendre que la situation était mauvaise, au point de mettre entre parenthèses le déconfinement. "Normalement, cela aura déjà un effet, ne serait-ce que sur la motivation des Belges", a-t-il expliqué à Het Laatste Nieuws. "(...) Les gens se rendent compte une fois de plus qu'il est important de scrupuleusement suivre les règles en vigueur."