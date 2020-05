Steven Van Gucht, Yves Van Laethem, Benoît et Yves Stevens sont revenus informer les Belges sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. Sur les dernières 24 heures, 59 personnes ont été admises à l’hôpital, 80 sont décédées et 655 sont toujours en soins intensifs.

"Les dernières semaines nous avons réussi tous ensemble à diminuer la force de ce virus. Nous devons maintenant élargir notre espace de vie sécurisé", a annoncé Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise. "Nous devons maintenir notre vigilance. Il faut accepter que le virus va vivre un moment avec nous. Nos comportements individuels et collectifs permettront la résilience de notre société."

Dans de nombreux pays, des personnes ont peur de consulter un service de santé. Cette peur mène à une détérioration de la santé pour une autre raison que le coronavirus. Yves Van Laethem insiste: "en cas de problème de santé connu avant le début de l'épidémie, il faut téléphoner à son médecin habituel. Si un nouveau problème de santé apparaît, il faut d'abord contacter son médecin généraliste. Le médecin fixera éventuellement un rendez-vous. Soyez sans crainte. Il est clairement établi que les salles d'attente ne seront pas embouteillées vu que des rendez-vous sont nécessaires. Il y aura dans ces salles la possibilité de se laver les mains. Emportez un masque avec vous." Pour toute question relative à la prise de médicaments, il est toujours possible et même conseillé de téléphoner à son médecin traitant, mais également à son pharmacien qui est une personne adéquate pour ce genre de renseignements.

En cas de nouveau problème de santé important, il est demandé d'appeler les services d'urgence. Ils prennent des précautions pour éviter toute contamination. "Le 112 reste un numéro qu'il ne faut pas oublier", précise Yves Van Laethem.

Le masque, mode d'emploi

Ce lundi est le premier jour où le port du masque est obligatoire dans certaines structures. Les experts ont donc expliqué comment porter un masque correctement.

Avant de mettre un masque, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Il faut saisir et manipuler le masque par les rubans et les élastiques. Il doit être placé de manière à couvrir les voies respiratoires, c'est à dire le nez et la bouche. Pour que le masque tienne convenablement, il doit couvrir le menton également. Une fois posé, vous l'ajustez au niveau du menton et vous le pincez au niveau du nez.

Une fois en place, il faut le toucher le moins possible. S'il glisse, ajustez le en tirant sur les côtés et non en touchant toute sa surface qui pourrait être contaminée. Pour le retirer, il faut de nouveau le saisir uniquement par les élastiques.

Ce masque peut être porté au maximum pendant 8 heures, ou 4 si on parle beaucoup, si on enseigne par exemple. Si le masque est mouillé ou souillé, il faut le changer. Il faut donc en avoir plus d'un.

Comment entretenir un masque en tissu?

Il faut le laver à 60°C avec les produits habituels. Il n’est pas nécessaire d’acquérir des désinfectants particuliers. Vous pouvez également le mettre dans une casserole d'eau bouillante ou le repasser avec un fer à repasser. "N'oubliez pas que quand vous avez enlevé votre masque il faut à nouveau se laver les mains", insiste Yves Van Laethem. Mettre un masque au congélateur ne sert à rien. Le virus tolère parfaitement ces températures.

Trois questions aux experts

Pouvez-vous faire le point sur la procédure de testing durant le déconfinement? Va-t-on effectuer 25 000 tests dès aujourd'hui?

"En Belgique, on a testé essentiellement les gens sévèrement malades qui se présentaient à l’hôpital lors des dernières semaines. On a ensuite étendu aux maisons de repos, puis à tous les patients qui entrent à l’hôpital. À partir de cette semaine, on va étendre la possibilité de se faire tester à toutes les personnes qui présentent des symptômes similaires à ceux de ce coronavirus", expliquent Yves Van Laethem et Steven Van Gucht. "On a assez dit que cette maladie n'est pas simple et qu'elle ne se limite pas seulement aux voies respiratoires. Il faut étendre donc ces tests à des symptômes plus nuancés comme la perte du goût, de l'odorat ou des fatigues importantes accompagnées de température. Dans ces cas-là, on demande aux personnes de téléphoner à leur médecin traitant et de ne surtout pas aller chez lui. Le médecin décidera si un test est nécessaire."

Monsieur Van Laethem ajoute que "la Belgique est capable de faire 15.000 à 20.000 tests par jour actuellement. La capacité de 25.000 tests ne doit pas devoir poser problème dans les prochains jours."

Quel est le taux de reproduction du virus?

"Le taux de reproduction était de l'ordre de 2 à 3 au début de cette pandémie. Il a diminué progressivement pour atteindre 0.79 dans la semaine du 20 au 26 avril. Les dernières valeurs dont nous disposons continuent à descendre. Le dernier résultat disponible est de 0,6."

Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? À quel moment les modèles prédictifs prévoient-ils la fin de l'épidémie en Belgique ?

Pour répondre, les experts se basent sur la définition adoptée par l'OMS. "Pour déclarer qu'une épidémie est terminée, il faut constater l'absence de nouveaux cas cliniques pendant une période qui correspond à deux fois celle d'incubation de la pathologie. Celle-ci va jusqu'à 14 jours dans le cas du Covid-19, donc 28 jours. Il faudrait ne pas avoir de nouveaux cas sur le territoire belge pendant 28 jours pour qu'on puisse déclarer que l'épidémie est terminée. Vu le type de virus auquel nous faisons face, il est peu probable que ce soit le cas dans les semaines et les mois qui viennent. Il va falloir vivre avec l'épidémie pendant plusieurs mois encore."