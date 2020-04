Se départit-elle jamais de son sourire rayonnant ? Visiblement rarement. Maria, 39 ans, est la responsable du Point Chaud de la gare des Guillemins depuis son ouverture en 2009. "J’adore mon métier, le contact avec les clients", lance-t-elle. Certains réguliers la connaissent par son prénom, la tutoient. Pour ceux-là, même plus besoin d’énoncer sa commande : Maria connaît leurs habitudes. Le gros de sa clientèle, comme dans toute gare, ce sont les navetteurs, "parfois désagréables, tous pressés de prendre leur train ; il faut donc les servir au plus vite. On est constamment sous pression. J’ai beaucoup de patience mais, parfois, je n’en peux plus. Après une journée de travail, je suis KO", raconte Maria.

Depuis le confinement, des navetteurs, la responsable du Point Chaud qui assure le shift du début de journée n’en voit plus beaucoup. Hormis la pharmacie, le restaurant est le dernier commerce de la gare encore ouvert et il a perdu 90 % de sa clientèle. (...)