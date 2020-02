Les pompiers de Bruxelles ont été sollicités 734 fois entre minuit et 06h00 du matin lundi, soit plus du double d'un jour normal, indique le porte-parole Walter Derieuw.

Dans 347 cas, il s'agissait d'une intervention médicale et une ambulance a été envoyée et dans les 387 autres cas, ce sont les pompiers qui ont dû intervenir, dont 321 fois en relation directe avec les intempéries. "On a dénombré 72 arbres tombés sur la chaussée et 249 interventions pour des objets qui risquaient d'être emportés: gouttières, bacs à fleurs, fenêtres, balcons, éléments de signalisation, de façades, ...", explique le porte-parole. "Il n'y a plus aucun appel en attente mais cinq interventions sont encore en cours."