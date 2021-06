Dans moins d’un mois débutent les vacances d’été et, à ce stade, dans notre pays, seules 25 % des personnes de plus de 18 ans ont été totalement vaccinées contre le coronavirus et 50 % ont reçu une première dose. Ces proportions vont certes augmenter dans les prochaines semaines, mais on sait déjà que de nombreux Belges auront besoin de se faire tester pour pouvoir partir en vacances à l’étranger. Le certificat Covid européen, précieux sésame du voyageur, ne sera en effet octroyé qu’aux personnes vaccinées, à celles qui disposent d’un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d’un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi qu’aux personnes qui disposent d’anticorps parce qu’elles ont été contaminées jusqu’à six mois auparavant.

La capacité de testing sera-t-elle suffisante dans notre pays pour faire face à cet afflux de demandes ?