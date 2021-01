Comité de concertation: les trois sujets principaux qui figurent sur la table des discussions Société Alice Dive

© BELGA

Trois sujets principaux figurent sur la table du Comité de concertation de ce vendredi : l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays et la nouvelle donne relative au variant britannique du coronavirus, les frontières et les voyages non essentiels et, enfin, la situation des métiers dits "de contacts" (coiffeurs, esthéticiens….) que le Premier ministre, Alexander De Croo, et les ministres-Présidents des Régions et des Communautés ont classés il y a deux semaines en haut de la liste des secteurs à déconfiner en priorité.