"Les destinations finales du trafic se trouvaient dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont la Belgique", déclare la police. "L'enquête approfondie a révélé un certain nombre de suspects et le parquet a décidé de mettre un juge d'instruction gantois sur l'affaire. La coopération internationale nous a permis de conclure que la bande s'était dispersée à travers plusieurs pays européens et orchestrait majoritairement la traite de personnes d'origine irakienne vers des pays de l'Union européenne."

Les pays concernés se sont coordonnés à l'aide de l'agence européenne de police Europol. "Le juge d'instruction a ordonné, sur base d'un mandat d'arrêt européen, l'intervention policière en Belgique, en même temps que les interventions qui ont permis l'arrestation d'une personne en Roumanie et de deux individus en Autriche le 8 juin. Un homme d'origine irakienne a été interpellé à Zelzate (Flandre orientale)".

Les trois suspects devraient être déférés devant la justice belge, afin d'être jugés ensembles. L'homme interpellé à Zelzate a été placé sous mandat d'arrêt.