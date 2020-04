Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) tire la sonnette d'alarme au sujet du manque de clarté concernant les règles pour les entreprises qui pourront rouvrir le 4 mai.

Pratiquement une semaine après l'annonce du déconfinement en Belgique et à quelques jours (4 mai) du lancement de la première phase qui verra le redémarrage de certaines entreprises, les entrepreneurs sont toujours dans le flou. Ils n'ont pas reçu toutes les informations nécessaires pour la relance. Christine Mattheeuws, présidente du SNI, s'insurge contre ce manque de précision: "Le gouvernement annonce la publication de l’arrêté ministériel aujourd'hui (30 avril). Cela donne aux entreprises très peu de temps pour se préparer. En plus de la perte financière, cela crée une pression psychologique supplémentaire. Cela provoque beaucoup de frustration et les entrepreneurs se sentent abandonnés", explique-t-elle. "



"De plus, on ne sait toujours pas clairement qui sera concerné et de nombreux secteurs et professions restent dans le doute. Les entreprises peuvent redémarrer à partir du 4 mai, mais qu'en est-il des délégués commerciaux indépendants et des courtiers qui travaillent pour/avec ces entreprises ? Quelles sont les règles concernant la présence de plusieurs personnes dans une même camionnette ? Qu'adviendra-t-il, par exemple, des saunas privés et pourra-t-on effectuer des travaux chez des particuliers ? Et les carwash spécialisés dans les véhicules professionnels ?", s'interroge Christine Mattheeuws.



Pour répondre à ces questions, la présidente du SNI propose d'utiliser la liste des professions existantes (codes NACE): "Pour communiquer quelles entreprises sont autorisées à redémarrer et quand", précise-t-elle. "Les entrepreneurs sont censés connaître la liste des professions avec les codes NACE afin de pouvoir demander des primes. Alors pourquoi le gouvernement n'utilise-t-il pas simplement la même liste ?"



Par voie de communiqué, le SNI demande donc expressément au gouvernement de revoir leur copie: "Nous sommes submergés de questions d'entrepreneurs qui ne savent pas si leur entreprise peut reprendre ses activités ou non. Le chemin de la reconstruction commence par une communication claire du gouvernement et aujourd’hui, elle fait défaut".