Alors que les températures atteindront 39 degrés mercredi après-midi, le mercure montera jusqu'à 40 degrés par endroits jeudi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Mercredi après-midi, le temps sera ensoleillé avec développement de quelques bancs de nuages élevés et moyens à partir de l'ouest. La chaleur s'accentuera avec des températures qui atteindront 30 degrés en bord de mer, 34 ou 35 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 37 ou 38 degrés dans le centre voire localement 39 degrés. Une brise de mer se lèvera cependant et ramènera de l'air moins chaud sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s'orientant progressivement à l'ouest. Mercredi soir et durant la nuit, le temps sera peu nuageux à serein et la chaleur ne déclinera que très lentement avec des minima de 18 à 24 degrés.

Jeudi, la journée sera d'abord peu nuageuse avant l'arrivée à partir de la France de quelques champs nuageux d'étage moyen en cours de journée. En fin de journée, une averse locale (orageuse) ne sera pas exclue, essentiellement sur la moitié ouest du pays. La chaleur sera accablante avec des températures maximales qui se situeront autour de 38 ou 39 degrés dans le centre, voire localement 40 degrés. Même au littoral, le mercure pourra dépasser 35 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est, s'orientant au sud ou au sud-est. Jeudi soir et durant la nuit, le temps sera peu nuageux et il fera sec. Les minima resteront très élevés avec, sur la plupart des régions, des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés.

Vendredi, l'atmosphère se déstabilisera avec le retour de quelques averses orageuses isolées en fin de journée. Les maxima seront encore élevés allant de 24 degrés à la mer à 38 degrés en Campine.

Le temps se dégradera nettement durant le weekend avec le retour d'averses orageuses parfois assez fortes. Le mercure montera cependant encore jusque 26 degrés.