. Ce tweet, qui émane d’une personne préférant se cacher derrière l’anonymat, est l’un des nombreux messages de haine reçu par la journaliste duRosanne Mathot, auteure d’une chronique sur la venue de Stéphane Pauwels à Trèbes pour animer le 21 juillet comme DJ. Elle y précise que l'ancien animateur de RTL-TVI est inculpé pour vol avec violence dans “l’affaire des home jackings” et visé par des préventions de détention de cocaïne, faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs. (...)