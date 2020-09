Les Affaires étrangères ont annoncé mercredi qu'à partir du vendredi 4 septembre, toute l'Espagne, à l'exception de l'île de Tenerife, sera considérée comme une zone rouge. Tous les voyages touristiques et autres voyages non essentiels en Espagne sont donc désormais interdits.

TUI compte environ 6 600 touristes belges dans toute l'Espagne, dont 2 000 ont réservé un forfait et 4 600 n'ont qu'un billet d'avion. Le voyagiste rassemblera tous les touristes de toutes les régions d'Espagne, à l'exception de Tenerife, entre ce jeudi et le 10 septembre. "Tous les vols se dérouleront comme prévu. Tout le monde pourra rentrer dans la semaine à venir", explique le porte parole de la compagnie Piet Demeyere.

En tant que voyagiste, TUI est responsable du retour de tous les voyageurs à forfait. "Tous les touristes qui ont réservé un forfait vacances et resteraient en Espagne plus longtemps que le 10 septembre, devront interrompre leur voyage et nous cherchons une place sur tous les vols réguliers pour rentrer en Belgique", a déclaré le porte-parole.

Pour les touristes qui n'ont réservé qu'un billet et resteraient plus longtemps que le 10 septembre, TUI permet de prendre place sur les vols réguliers existants jusqu'au 10 septembre, des places sont encore disponibles. Les voyageurs doivent contacter eux-mêmes la compagnie aérienne.

À partir du 11 septembre, TUI ne volera plus vers l'Espagne, du moins jusqu'au 22 septembre. Ensuite, cela dépend des nouveaux conseils du ministère des Affaires étrangères.