Le SPF Santé publique a annoncé ce vendredi qu’il allait recevoir l’aide du réseau social dans la lutte contre les fake news en rapport avec le coronavirus.

Posts sponsorisés et poids dans l’algorithme renforcé

© TWITTER

Facebook et Google déjà en guerre face à la désinformation sur le virus

Depuis l’apparition en décembre dernier du nouveau virus chinois, les informations erronées se sont multipliées sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et Twitter. Bilans de victimes exagérés, faux remèdes miracles, la diversité et l’inventivité des fake news est sans fin.C’est en ce sens que Twitter a décidé de contacter diverses autorités de santé publique à travers le monde pour tenter d’endiguer ce phénomène., explique le porte-parole du SPF Santé publique, Jan Eyckmans., ajoute-il.Concrètement, pour aider le SPF Santé publique, Twitter sponsorisera dorénavant les tweets émanant de cet organe, de manière à donner un maximum de visibilité aux informations vérifiées concernant le virus.Un autre avantage de cette collaboration réside dans le fait que les informations diffusées par le SPF Santé publique auront désormais plus de poids dans l’algorithme de Twitter. Ce qui augmentera leur présence dans les fils d'actualités de la plateforme.De plus, les Belges qui chercheront à présent coronavirus sur le réseau social, tomberont nez à nez face à un message renvoyant vers le site d'informations concernant le coronavirus , site géré par le ministère de la santé. Sur cette plateforme, les utilisateurs intéressés peuvent retrouver toutes les informations utiles en rapport avec le coronavirus. Gestes de prévention à adopter, à qui s'adresser en cas de contamination, tout est mis en place pour informer au maximum la population.Twitter n’est pas le premier réseau social à prendre des mesures pour limiter la propagation de fausses informations sur la toile. Facebook avait en effet déclaré, dès le 30 janvier, avoir fait le nécessaire pour lutter contre les fake news. Ces mesures, qui consistent en la suppression pure et simple des articles, sont également mises en place sur Instagram, réseau social appartenant à Facebook.Comme sur Twitter, les fils d’actualités Facebook intègrent à présent les messages de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui précise les indications à suivre face au virus.Pour sa part, le géant Google a mis en place une "alerte SOS" qui permet de rendre plus facilement visible les informations vérifiées aux utilisateurs. Lorsqu’un internaute recherche une information liée au coronavirus, la hiérarchisation des résultats fournie par le moteur de recherche favorise les sources fiables tout en redescendant les informations erronées.Le virus, qui a actuellement contaminé plus de 31.500 personnes et tué 638 personnes à travers le monde, selon les dernières estimations, n’est pour l’instant que très peu présent en Europe. Jusqu’à présent, seulement 25 cas ont été déclarés, et uniquement un seul en Belgique. L’évolution de la situation est à suivre en temps réel grâce à la carte interactive réalise par l’université américaine Johns Hopkins.