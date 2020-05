A l’initiative des “Amis de l’Institut Bordet”, Yves Mattagne, le Chef de la Villa Lorraine, a concocté un repas deux étoiles pour le personnel de nuit de l’Institut Jules Bordet. Repas qu’il est venu en personne lui remettre.

Au menu, foie gras, homard, saumon fumé et asperges. Si "Les 101 Tables pour la Vie" ont dû être reportées cette année pour cause de Covid-19, le Chef a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers les soignants de l’Institut qui, en cette période de pandémie, s’investissent sans compter aux cotés des patients atteints d’un cancer et donc particulièrement vulnérables. Yves Mattagne était accompagné par la chanteuse Typh Barrow, la marraine des "Amis de l’Institut Bordet".

Mallory Gabsi, le charismatique candidat belge de Top Chef, s’était joint à eux, mettant toute son énergie au service d’une cause qu’il a d’emblée embrassée.

Un moment riche en émotion donc qui a revêtu cette année une saveur toute particulière et que les soignants ont apprécié à sa juste valeur.