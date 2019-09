Un homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 1er octobre prochain pour calomnie envers un corps constitué, a annoncé vendredi le parquet de Bruxelles. L'intéressé, un homme de 29 ans, avait posté un commentaire sur le réseau social Facebook le 9 septembre dernier, affirmant être heureux de la mort annoncée (information qui s'est révélée inexacte) d'un policier liégeois blessé par balle à Jupille (Liège) le même jour.

Lundi, quelques heures après l'effroyable agression dont a été victime l'inspecteur de police Maxime Pans, victime d'un coup de feu qui l'a atteint à la tête, le blessant très grièvement, un internaute s'est distingué sur Facebook en déclarant ceci: "Un bon flic est un flic mort".

Le post a suscité l'indignation, sur le réseau social. A fortiori auprès des familles des policiers, meurtries par le drame qui venait de frapper leur collègue. Certains policiers ont pris contact avec "Hannibal Barka", le pseudonyme utilisé par l'auteur de cette déclaration, pour le raisonner. Sans succès. Il en a même remis une couche, retranché derrière son écran. Mais il a vite été démasqué par la police de Bruxelles, où il vit.

Par voie de communiqué de presse, le parquet de Bruxelles a annoncé son interpellation, intervenue mardi, "Le lundi 9 septembre en matinée, un policier du service d'intervention de la zone de police de Liège a été grièvement blessé par balle lors d'un contrôle. Différents médias ont relayé l'information durant la journée, en annonçant qu'il était dans un état de mort cérébrale. A 15h00, les services de la police judiciaire fédérale reçoivent via les réseaux sociaux une capture d'écran montrant qu'un internaute, utilisant le pseudonyme H.B., a posté des messages outrageants envers les policiers", a expliqué le parquet de Bruxelles.

© DR



"L'internaute s'estimait notamment heureux de la mort du policier liégeois et y insultait les policiers de manière générale. Le chef de la police locale de Liège a porté plainte à charge du pseudo H.B. du chef de calomnie envers un corps constitué. Une information judiciaire a été ouverte", a précisé le parquet bruxellois.

"Suite à divers devoirs d'enquête, l'internaute H.B. a été identifié. Il s'agit de O.E.B., un homme né en 1990. Il a été privé de liberté le 10 septembre 2019 et auditionné par les services de police et par le procureur du Roi. Vu la gravité des faits et leur caractère inadmissible, il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 1er octobre 2019", a encore déclaré le parquet de Bruxelles.