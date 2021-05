Le fédéral veut faire aboutir le coronapass à la fin de l’été pour les grands événements. Le but : motiver les jeunes à se faire vacciner.

L’évolution positive des paramètres épidémiologiques et de vaccination permet d’envisager le Comité de concertation dans des conditions favorables. Lors du Kern préparatoire de jeudi soir, le PS et le MR se sont positionnés pour une reprise du plan intérieur (augmentation des contacts sociaux, salles de fitness, cafés, bars et restaurants en intérieur) dès le 1er juin. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a suggéré le 14 juin. Mais l’opposition à une date plus précoce ne semble pas féroce dans son chef. L’évolution des chiffres laisse présager une reprise possible le 1er juin.

(...)