Jean-Claude Lacote (53 ans) et Hilde Van Acker (56 ans), un couple figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par la police (Belgium's Most Wanted), ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, annonce jeudi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

En 2011, le couple avait été condamné par défaut par la cour d'assises de cette province à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat d'un homme d'affaires britannique. La victime avait été retrouvée morte en 1996 dans les dunes du Coq. Le 23 mai de cette année-là, le corps sans vie de Marcus Mitchell avait été découvert dans les dunes. L'homme avait été tué par des balles qui s'étaient logées à quelques centimètres de l'oeil gauche et de la gorge. Les enquêteurs avaient ensuite découvert que la victime avait prêté une importante somme d'argent au couple. Avec ces 300.000 livres sterling, ils avaient la possibilité de conclure une affaire lucrative en Libye.

La Belge Hilde Van Acker et le Franco-ivoirien Jean-Claude Lacote avaient rapidement été interpellés, avant d'être libérés, fin 1996. Depuis lors, ils avaient disparu des radars des autorités judiciaires belges. Le 15 décembre 2011, ils avaient été condamnés par défaut à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Marcus Mitchell.

Après avoir fui la Belgique, le couple s'était retrouvé impliqué dans plusieurs dossiers à l'étranger. Après une détention en Afrique du Sud, la Belgique avait demandé sans succès l'extradition de Jean-Claude Lacote en 2006. Ensuite, le Luxembourg, la Suisse, la France et la Grande-Bretagne avaient aussi réclamé, en vain, son extradition.

En janvier 2012, le Franco-ivoirien avait par ailleurs été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Lille, en France, à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Un ancien pilote français qui souhaitait créer une compagnie aérienne en Afrique du Sud en 2005 avait en effet été escroqué de 400.000 euros par le couple. Hilde Van Acker avait été incarcérée pendant deux ans dans cette affaire.

Les deux amants figuraient sur la liste des personnes les plus recherchées de Belgique depuis sa création. Europol avait de son côté lancé la campagne "La criminalité n'a pas de sexe" le 18 octobre dernier, dans laquelle figurait le nom de Hilde Van Acker. Le travail policier du Fast (Fugitive Active Search Team) et les deux campagnes de communication ont permis une avancée majeure dans l'enquête.

Jean-Claude Lacote a été arrêté à Abidjan mercredi soir et son épouse a été arrêtée jeudi matin dans la même ville.

Le parquet va demander l'extradition du couple. S'ils s'opposent à leur condamnation, un nouveau procès pourrait avoir lieu devant la cour d'assises.