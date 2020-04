La ministre de l’Économie a loupé une occasion de se taire, entend-on dans l’entourage du gouvernement fédéral…

Lundi, dans Het Laatste Nieuws, Nathalie Muylle (CD&V) abordait la question de la sortie de crise du coronavirus et de la stratégie de "déconfinement" à mettre en place. "Pour moi - et je me prononce à titre personnel, pas en tant qu’expert - il me semble que la réouverture des écoles doit être la première étape, pour reprendre graduellement, disait la ministre Muylle. Je pense que les commerces et la fin du télétravail seront les suivantes. Il me semble aussi logique que les loisirs et les rassemblements - l’Horeca et les évènements - ne soient pas les premières étapes."