Un enfant sur sept porte des lunettes, un chiffre en hausse Société Laurent Gérard

© Shutterstock

Les enfants sont de plus en plus nombreux à consulter un ophtalmologue et à porter des lunettes, selon une étude que les Mutualités libres publient à l’approche de la journée mondiale de la vue (le 8 octobre) et que La Libre a pu lire en primeur. Elles ont analysé l’évolution, entre 2016 et 2018, du nombre de consultations des enfants chez les ophtalmologues et de remboursement des dispositifs optiques pour enfants.