Un F-16 belge a percuté, jeudi matin, un bâtiment technique de la base aérienne de Leeuwarden, au nord des Pays-Bas, alors qu’il effectuait un démarrage. L’accident a fait deux blessés, dont le pilote, qui a dû s’éjecter. "Le pilote a été blessé à la jambe et a été transféré à l’hôpital pour y être soigné. Un membre technique du détachement belge qui était présent lors de l’incident a été emmené à l’hôpital par précaution" , a détaillé la Défense, jeudi midi, dans un communiqué.

L’avion s’est encastré dans des bâtiments préfabriqués, "ne causant que des dégâts matér iels" , a précisé le département. Des témoins cités par la télévision régionale Omrop Fryslân ont fait état d’une flamme sortant de l’appareil, probablement lors de l’éjection du pilote. Mais les comptes Twitter de la base aérienne de Leeuwarden et de la force aérienne des Pays-Bas ont assuré qu’il n’y avait eu ni incendie ni explosion. D’après le quotidien néerlandais De Telegraaf, l’appareil "s’est emball é" .

En début de soirée, la Défense indiquait que le pilote, un instructeur provenant du 2e wing tactique basé à Florennes, était toujours hospitalisé pour une fracture à la jambe. Quant au mécanicien, il a pu quitter l’hôpital et rejoindre le détachement à Leeuwarden.

À l’occasion d’un cours international

Le Comité d’enquête pour la sécurité, organe indépendant d’enquête sur les incidents sécuritaires aux Pays-Bas, est descendu sur les lieux. Une équipe de l’ASIB ( Aviation Safety Investigation Board ), du ministère belge de la Défense, se rendra aussi sur place pour mener l’enquête sur la sécurité du vol.

Le pilote participait au Weapons Instructor Cou rse (WIC) à Leeuwarden. Il s’agit d’un cours international avec des participants de Belgique, des Pays-Bas et de Norvège. Il dure six mois et se déroule du 3 mai au 22 octobre. Il a pour but de former des instructeurs spécialisés en armement et tactique. "Ce sont des pilotes très expérimentés. La force aérienne belge y est présente avec cinq avions, quatre stagiaires pilotes, quatre instructeurs et du personnel de soutien" , selon la Défense.

Le F-16 est sorti des shoks

"Je suis très content de voir que l’aspect humain soit limité" à un pilote blessé et à un technicien en état de choc, a réagi, jeudi, le patron de la composante Air, le général-major Thierry Dupont, interrogé par l’agence Belga. Selon lui, le pilote avait démarré son avion quand, encore sur le parking, le réacteur est passé à pleine puissance pour une raison que l’enquête en cours devra déterminer. Les roues du train principal du F-16 ont alors quitté les shoks (les blocs qui retiennent l’avion et qu’un technicien doit enlever avant le taxi vers la piste) et l’appareil a pris de la vitesse. Voyant qu’il était impossible de s’arrêter, le pilote a actionné son siège éjectable avant l’impact contre les conteneurs installés pour les besoins du WIC.