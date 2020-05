Quelque 35 résidents d'une maison de repos et de soins à Oud-Turnhout (Anvers) ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué Armonea, gestionnaire de maisons de repos en Belgique.

Un autre résident de cet établissement, qui a également attrapé le coronavirus, est actuellement hospitalisé. Enfin neuf autres personnes de la résidence, décédées depuis le début de la pandémie, avaient également contracté le virus. "Mais il n'est pas certain qu'elles soient mortes à cause de ce dernier", précise Armonea.

Par ailleurs, cette maison de repos avait déjà signalé, précédemment, 19 cas de Covid-19 mais tous avaient été rapidement placés en isolement. "Nous avons pris des mesures préventives depuis la fin du moins de février. Nous nous sommes bien sûr conformés aux directives du gouvernement et, comme les autres maisons de repos, nous avons été placés en confinement", explique Jannes Verheyen, porte-parole d'Armonea. "Jusqu'il y a peu, les résidents n'étaient testés que s'ils présentaient des symptômes. Mais depuis le 20 mai, et suivant la planification gouvernementale, on s'est lancés dans un vaste programme de testing. Nous avons aussi créé un département Covid totalement distinct du service non-Covid", complète-t-il.

Vingt-cinq des 112 employés de la résidence ont également été testés positifs au coronavirus. "Nous ne connaissons pas de pénurie de personnel pour l'instant et nous faisons de notre mieux pour continuer à prendre soin de nos résidents", ponctue Armonea.