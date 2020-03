L’hiver 2020 est le 3e plus chaud depuis 1833. En février, le vent s’est déchaîné.

Avec une température moyenne de 6,3 °C à Uccle (alors que la normale est de 3,6 °C) l’hiver 2020 restera comme le troisième hiver le plus doux depuis 1833. Le record reste l’apanage de l’hiver 2007 avec 6,6 °C. Juste devant 2020, on trouve l’hiver 2016 et, juste derrière, celui de 2014. L’hiver 1990, avec 6,0 °C, complète le top 5.