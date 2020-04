Filmé par la télévision flamande en train de faire la fête le 13 mars dernier, juste avant la fermeture des établissement Horeca, le jeune homme veut retrouver l'anonymat, alors que son visage a fait le tour des réseaux sociaux. Il exprime aujourd'hui ses regrets.

Un jeune homme de 24 ans originaire de la ville d'Alost est allé prendre un dernier verre avec ses amis le vendredi 13 mars dernier, quelques heures avant que les mesures de confinement entrent en vigueur dans tous le pays. Il a ensuite été filmé par une équipe de télévision de la chaîne VRT. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les bulletins d'information. Depuis, l'intéressé regrette et a envoyé un email à la rédaction de la VRT pour expliquer à quel point ces images lui causaient du tort. La chaîne publique flamande a décidé de le publier sur son site internet. Le jeune homme demande à ce que son visage soit désormais masqué dans le reportage et demande également de la compréhension.

"Je voudrais demander que mon visage sur les images du reportage diffusé dans "Het Journaal" soit rendu anonyme. De plus, je voudrais demander la même chose pour tous les autres jeunes qu'on aperçoit sur ces images. Des jeunes qui suivent les mesures depuis deux semaines et qui sont toujours harcelés. À l'époque, il n'était pas encore question que les mesures dureraient probablement jusqu'à la mi-mai. Pas l'ombre d'une seule seconde nous aurions imaginé cela. Maintenant, un sentiment de honte nous envahit", indique le jeune adulte par mail.

"Aujourd'hui, nous respectons les mesures"

Ce dernier, qui souhaite garder l'anonymat, explique qu'il suit pourtant les mesures imposées depuis la mise en place du confinement. "Le 13 mars, je suis allé dans un café avec des amis une dernière fois. Le gouvernement a annoncé la fermeture des cafés pendant trois semaines. Ce n'est donc pas une réaction anormale de s'y rendre une dernière fois. C'est juste humain. " Il avoue également ne pas avoir pris la situation très au sérieux au début, mais s'est vite rendu compte que c'était mal. "Nous avons d'abord ri de notre passage dans le reportage (...) Nous ne savions pas à ce moment-là, en profitant à fond, que nous allions empêcher d'autres personnes d'en faire de même par la suite. Je dois admettre que ça me fait vraiment mal maintenant."

Le garçon d'Alost espère une certaine compréhension de la part de la société et se demande également pourquoi le gouvernement n'a pas pris les mesures avec effet immédiat, au lieu de laisser 24 heures supplémentaires au secteur de l'Horeca et autres. Il juge également que le gouvernement n'a pas pris au sérieux assez vite cette pandémie, comme un peu tout le monde en Europe. "Ce n'est pas de la faute du gouvernement mais la gravité de la situation n'a pas été évaluée correctement. Aucun pays ne l'a prise au sérieux. (...) Cette pandémie est quelque chose de nouveau, quelque chose que personne ne connaît."

Le jeune homme veut ensuite démontrer à la population, au nom des jeunes de sa ville, que tout le monde respecte scrupuleusement les mesures désormais. "Je parle au nom des jeunes d'Alost quand je dis que personne n'organise encore des 'lockdown parties'. Nous sommes dans notre chambre depuis deux semaines et nous nous en tenons aux mesures émises par le gouvernement car la situation est effectivement grave, et nous le savons aussi. C'est pourquoi nous ne voulons plus apparaître à l'écran et passer pour les jeunes stupides."