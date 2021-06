La campagne de vaccination avance bien dans notre pays - 4.666.836 personnes ont reçu au moins une première dose -, et dès jeudi, la vaccination sera ouverte au grand public. Cependant, les vacances approchant, de nombreux Belges sont déjà sûrs qu'ils seront en voyage à l'étranger lorsqu'ils recevront leur convocation pour aller se faire vacciner. Que faire dans ce cas? Reporter ou décaler des vacances n'est pas toujours simple et possible.

C'est pourquoi Jan Stroobants, médecin urgentiste à Anvers, préconise d'adapter la campagne aux plans estivaux des Belges. Il suggère tout bonnement de ne plus vacciner par groupe d'âge: "Abandonnons les limites d'âge. Que tous ceux qui veulent être vaccinés le soient pendant les mois d'été, au moment qui leur convient le mieux".

Mais pour le moment, les autorités demandent aux Belges d'adapter leurs vacances à la vaccination, "mais cela n'a pas de sens", poursuit le docteur Stroobants. En tant que responsable du centre de vaccination Spoor Oost à Anvers, il entend régulièrement que des habitants de la région donnent priorité à leurs plans de vacances, et il comprend cette envie de prendre congé. Cependant, il regrette que certaines personnes agissent de la sorte car les personnes de plus de 65 ans sont déjà protégées par le vaccin: " Ce n'est évidemment pas une bonne motivation. [...] Cela peut jouer un rôle de trouble-fête dans la campagne".