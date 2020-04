Selon Georges Dallemagne (CDH), qui a mis la main sur un rapport de l’AVIQ, un mort wallon sur trois est pensionnaire d’un home.

On sait les personnes âgées particulièrement vulnérables au coronavirus. Georges Dallemagne, député fédéral CDH et médecin épidémiologiste de formation, s’est procuré des informations dont le contenu nous renseigne sur la situation dramatique que rencontrent de nombreuses maisons de repos. Et sur l’urgence d’une stratégie pour éviter une catastophe d’ampleur.