Le bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close a rencontré mardi matin, durant environ 1h30, la Première ministre Sophie Wilmès, en présence du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem et du chef de corps de la police de la zone Bruxelles-Ixelles Michel Goovaerts.

L'entrevue a permis de "passer en revue" les échauffourées de ce dimanche qui ont éclaté en marge de la manifestation Black Lives Matter. "Si les causes défendues par les organisateurs n'ont jamais été remises en cause, la tenue de l'événement - dans sa forme et dans son déroulé - contrevient aux directives déterminées par le Conseil National de Sécurité", rappelle le communiqué publié conjointement par Close et Wilmès.

Un prochain CNS a été évoqué. "Prochainement", il définira "des perspectives pour l'ensemble du pays en ce qui concerne l'expression publique", et ce "afin d'allier la liberté d'expression aux impératifs sanitaires et la gestion de l'ordre public", promet-on.