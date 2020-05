Un nouveau Conseil national de sécurité ce mercredi sur la suite du déconfinement: à quoi faut-il s'attendre ? © BELGA Société02:53 Laurent Gérard

Le Conseil national de sécurité (CNS) tient une nouvelle réunion ce mercredi. Les chefs des gouvernements fédéral et fédérés ainsi que les ministres et hauts fonctionnaires concernés doivent prendre position sur la suite du processus de déconfinement du pays et, surtout, sur la réouverture des commerces. Cette fois, la rencontre est programmée à 9 heures afin que la communication des décisions prises se fasse à une heure moins tardive.