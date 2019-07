Écolo a découvert un document public de l’Otan dans lequel il est confirmé que la Belgique abrite des armes nucléaires américaines sur son sol. La présence d’ogives nucléaires B61 dans la base militaire de Kleine-Brogel, dans le Limbourg, est sans doute le secret d’État le moins bien gardé du pays. Mais la réaction du gouvernement et de la Défense est toujours la même : on ne confirme pas et on n’infirme pas non plus…