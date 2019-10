Un médicament contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) a-t-il fait perdre un demi-milliard d’euros à la sécurité sociale, en quelques années, alors qu’un autre médicament existe, beaucoup moins cher mais qui n’est pas reconnu par les autorités belges et ne peut donc être remboursé? C’est ce qu’ont dénoncé Het Laatste Nieuws et De Morgen lundi. La députée fédérale Catherine Fonck (CDH) interpelle, elle aussi, la ministre De Block à ce propos depuis longtemps. Elle l’interrogera une nouvelle fois à la Chambre ce mardi.

D’un côté, le Lucentis du fabricant pharmaceutique Novartis. Il est enregistré par les autorités belges comme médicament contre la DMLA et remboursé. Son prix : 600 euros par injection. De l’autre côté, l’Avastin de la société Roche. Il n’est pas enregistré pour cette indication, chez nous, mais seulement comme anti-cancéreux. Son prix : 40 euros par injection. D’après les deux journaux flamands, la sécurité sociale perd donc de l’argent chaque fois que le Lucentis est utilisé à la place de l’Avastin. Des pertes estimées, selon eux, à 500 millions d’euros.

Maggie De Block conteste

Les études scientifiques ne démontrent pas de différence d’efficacité entre les deux remèdes. Dans certains pays (dont la France), l’Avastin est remboursé pour traiter la DMLA. Mais pas chez nous. "Pourtant , estime Catherine Fonck , les ophtalmologues le recommandent et parfois même l’utilisent." C’est pourquoi elle a déjà demandé que soit examinée, avec les ophtalmologues et l’Agence fédérale des médicaments, la possibilité que ce produit puisse aussi être utilisé dans cette indication sur le marché belge. Sans réponse, dit-elle, du côté de la ministre en affaires courantes.