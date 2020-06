S’il y en a qui commencent, plus que d’autres encore, à avoir la bougeotte et à s’impatienter de la réouverture de leurs infrastructures, ce sont bien les sportifs. Attendue avec grande impatience pour le 8 juin, elle se prépare activement depuis quelque temps pour les centres de remise en forme qui devraient être fixés ce 3 juin. Alors qu’aujourd’hui, seul le coaching individuel ou en plein air est en principe autorisé, certains d’ailleurs auraient déjà osé quelque peu devancer l’autorisation officielle, ayant rouvert progressivement, timidement et plus ou moins secrètement… "Une question de survie", se justifie-t-on.