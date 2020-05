Recouvert d'un énorme tag à la mémoire de George Floyd, le wagon d'un train de la SNCB a été aperçu sur les rails ce samedi. Hors de la Belgique, les images sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux.

Repéré sur les voies belges ce week-end, le wagon en question a été tagué entièrement, avec l'inscription "Please I can't breathe" en grandes lettres blanches sur fond noir. Cette phrase ("S'il vous plaît, je ne sais pas respirer") est un hommage à George Floyd, l'Afro-américain de 46 ans décédé mardi dernier à Minneapolis aux États-Unis. Après l'avoir arrêté, un policier a maintenu son genou sur la nuque de George Floyd pendant presque dix minutes, l'empêchant de respirer et provoquant sa mort. Filmé pendant les faits, l'agent de police a été inculpé pour homicide involontaire trois jours plus tard, et le décès de cet Afro-américain a créé de vives tensions à Minneapolis, entraînant des émeutes et des manifestations en soutien à George Floyd.

Pour la SNCB, l'hommage à la victime de 46 ans sur le train belge reste un acte de vandalisme et le tag sera retiré "le plus rapidement possible”, a fait savoir au Nieuwsblad un porte-parole de la socieété. “Un train qui a été tagué de cette façon ne peut circuler comme ça. Nous verrons aussi si nous pouvons retrouver les auteurs”, a-t-il ajouté.

En attendant, les images du wagon ont fait le tour de Twitter, d'abord chez nous en Belgique, mais ensuite aux États-Unis, où le site Now This a partagé les images du train tagué, où on peut également lire "En mémoire de George Floyd".

Le député fédéral Malik Ben Achour a lui aussi posté des photos du dessin, se disant "fier et reconnaissant" de voir un tel hommage chez nous en Belgique.