Il faisait étrangement calme, lundi matin, dans le centre de Bastogne. Il est vrai qu’on était le lendemain de la veille. Pendant tout le week-end, la ville a vécu intensément à l’heure du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes et les habitants sont encore sous le coup des rencontres avec les derniers survivants. Sous un ciel plombé et bruineux mais avec une température nettement moins hivernale qu’en 1944, place alors au dernier acte de la commémoration. Le plus officiel, le plus solennel et le plus émouvant, au Mardasson, trace pérenne du sacrifice des Alliés, mais aussi de l’implication - souvent malgré eux - de tant de jeunes Allemands priés d’exécuter les ultimes folies d’un dictateur définitivement aux abois.