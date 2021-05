"Comment est-ce possible ?"

"La Belgique recherche un militaire d'extrême droite armé qui a menacé de tuer le virologue vedette du pays", titre El Mundo . Le quotidien espagnol revient sur le parcours de Jurgen Conings au sein de l'armée, expliquant que notre pays "se demande aujourd'hui comment est-ce possible qu'il ait pu poursuivre à la Défense alors qu'il était sous surveillance depuis deux ans". "On connaissait sa sympathie avec des groupes d'extrême droite, car une trentaine de soldats font actuellement l'objet d'une enqûete et il en fait partie", rapporte El Mundo. "Il y avait aussi des preuves de menaces concrètes récentes. Mais même ainsi, il est resté à son poste avec un accès à des armes lourdes". Le média espagnol mentionne également Marc Van Ranst, qu'il compare à l'expert américain Anthony Fauci. "Marc Van Ranst est une figure réputée, extrêmement populaire, surtout en Flandre", écrit-il. "Son visage est bien connu et et il y a des milliers de réactions à ses interventions et de blagues, notamment en raison de son large répertoire de pulls colorés." Mentionnant la surveillance policière dont le virologue doit bénéficier, El Mundo explique que Van Ranst est la cible de nombreuses personnes qui nient l'existence du virus ou qui le voient comme responsable des mesures de confinement en Belgique.