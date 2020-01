La Maison d’enfants d’Actiris a inauguré mardi son quatrième lieu d’accueil à Bruxelles.

Le manque de places dans les crèches est criant à Bruxelles. Selon les derniers chiffres de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), seul un enfant sur trois peut rejoindre des petits copains dans un milieu d’accueil. Difficile pour des parents d’accepter un emploi ou d’en chercher s’ils n’ont pas de solution pour leurs bambins. C’est encore plus compliqué pour les familles monoparentales - avec une femme seule dans neuf cas sur dix. L’absence d’emploi des mères a des conséquences sur le quotidien des petits Bruxellois dont 40 % vivent en situation de pauvreté.