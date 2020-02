Cela fait plus de six ans que l’église Saint-François-Xavier à Anderlecht n’accueille plus de célébrations. Ces dernières années, une réflexion sur son avenir s’est engagée, et un accord de principe (signé dans les prochaines semaines) a désormais été trouvé entre l’évêché, la fabrique d’église (propriétaire) et la commune d’Anderlecht.