On ne va pas parler de coup dans l’eau, mais le timing de lancement des pass touristiques d’une valeur de 80 euros était mal tombé en octobre dernier, deuxième vague oblige. Depuis lors, 63,85 % des pass ont été utilisés pour les hébergements et activités disponibles, mais les distributions avaient été stoppées en attendant une accalmie de la situation en Belgique et des règles plus souples.

Avec la mise en place du plan plein air dès ce samedi et la reprise, notamment, des parcs d’attractions et de l’Horeca, l’occasion est bonne pour remettre 25.000 nouveaux pass sur le marché. “Je me réjouis de la mise en place du plan plein air qui avait malheureusement été retardé et qui prendra son envol le 8 mai, annonce ce lundi la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue. Les chiffres de la pandémie sont de plus en plus rassurants et cela permet de rouvrir un certain nombre d’activités comme les parcs d’attractions ou encore l’Horeca, qui participe au dynamisme du secteur touristique.”

Pour rappel, le plan de relance du tourisme en Wallonie bénéficie d’une enveloppe de 5 millions d’euros, dont une partie est consacrée à ces pass d’une valeur de 80 euros, utilisables en une ou plusieurs fois selon l’activité choisie. Depuis le mois d’octobre, 800.000 euros ont déjà été dépenses, principalement avant le deuxième lockdown et puis durant les périodes de congés scolaires.

Aujourd’hui, près de 700 opérateurs acceptent les pass VisitWallonia. Et ce mercredi 5 mai dès 8h, 25.000 nouveaux pass seront distribués via le site visitwallonia.be. “Les pass qui n’ont pas été utilisés (environ 50.000 sur les 60.000 distribués en octobre, NdlR) pourront encore l’être jusqu’au 30 juin, et c’est la même limite pour les nouveaux pass mis sur le marché ce mercredi”, précise-t-on du côté de Wallonie Belgique Tourisme.

Et pour l’été ? Pas de panique puisqu’une nouvelle salve de 25.000 pass sera distribuée au début des vacances. De quoi découvrir les plaisirs de la Wallonie qui propose plusieurs nouvelles brochures pour partir à la découverte des brasseries, de viticulteurs mais aussi de toutes les balades et sports à pratiquer sur le territoire.