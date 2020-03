Le SPF Santé publique a, comme tous les jours, fait le point sur l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Les virologues ont annoncé le décès d'une petite fille de 12 ans, plus jeune victime européenne à l'heure actuelle.

Après les décès douloureux de Vitor, Portugais de 14 ans, et de Julie, Française de 16 ans, la plus jeune victime décédée du coronavirus identifiée en Europe est belge. "C'est un moment émotionnellement très difficile car cela cela touche un enfant et cela touche aussi la communauté médicale et scientifique. Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches", a commenté, non sans émotion, le porte-parole interfédéral Emmanuel André lors de la conférence de presse quotidienne. "C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse", a-t-il souligné.

En effet, ce décès fait figure d'exception car les jeunes ne sont pas les personnes les plus touchées par le coronavirus. Mais ils ne sont pas non plus immunisés naturellement et des décès peuvent survenir, aussi, dans les catégories d'âge inférieures.

Cette petite Belge de douze ans est la plus jeune victime du coronavirus en Belgique, mais aussi en Europe. Dimanche dernier, le Portugal avait annoncé le décès d'un jeune garçon de quatorze ans, qui ne présentait pourtant pas de pathologie particulière avant d'être contaminé par le Covid-19. En France, une adolescente de 16 ans a également perdu la vie, touchée par "une forme sévère extrêmement rare" du virus.

Actuellement, aucune précision concernant l'état de santé de la fillette avant sa contamination au coronavirus n'a été apportée.