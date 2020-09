Le 8 septembre dernier, quelque 23.000 Belges ont participé à la grande enquête corona, une initiative de l'UAntwerpen avec le soutien de l'UHasselt, de la KU Leuven et de l'ULB.

Les chercheurs ont notamment sondé la possibilité d'utiliser l'app corona, CoronAlert, qui est actuellement testée auprès de 10.000 personnes.

"Environ deux-tiers des répondants affirment qu'ils utiliseront l'app", explique Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). "Cette volonté est légèrement plus élevée chez les générations plus âgées que chez les jeunes. La détermination de se faire vacciner est aussi plus élevée aussi chez les 66 ans et plus que parmi les jeunes générations. Notre enquête montre un lien clair entre la volonté d'utiliser l'app et de se faire vacciner".

La grande enquête corona est de nouveau disponible ce mardi en ligne. A côté des questions classiques, les chercheurs porteront cette fois leur attention sur les étudiants de l'enseignement supérieur, qui ont commencé l'année académique.