Comment protéger les victimes (actuelles ou potentielles) de violences sexuelles ? Jusqu’ici, les dispositifs d’écoute, d’aide et de prise en charge s’adressaient aux personnes agressées, subissant les assauts, parfois répétés, d’un homme ou d’une femme (même si c’est beaucoup plus rare) en proie à des fantasmes sexuels déviants. Du côté francophone, il n’existait pas de véritable projet de prévention qui s’attache aux auteurs de violences sexuelles. Le Service d’écoute et d’orientation spécialisé (ou SéOS), inauguré lundi à Namur, vient combler ce manque.