Prudence tout de même, on annonce des vents de 80 à 90 km/h, voire des rafales à 100 km/h.

Quelques jours après la fin de la tempête Ciara qui a secoué tout le pays, le soleil et le calme sont revenus. Cela sera par contre de courte durée, car une nouvelle tempête a été annoncée par les météorologues. Ciara va laisser la place à Dennis, une tempête qui s’annonce moins puissante, mais dont il convient tout de même de se méfier. “Il est encore trop tôt pour annoncer un schéma avec certitude, mais cela va souffler dimanche et lundi, assure Pascal Mormal de l’IRM. Selon les données actuelles, on annonce une tempête moins forte que le week-end dernier, mais quand même un vent entre 80 et 90 km/h. Des rafales à environ 100 km/h ne sont pas à exclure non plus.”

Contrairement à Ciara, Dennis ne devrait pas toucher la Belgique de plein fouet, mais plutôt la contourner légèrement. “La situation sera critique sur les îles britanniques, l’Islande ou encore la Norvège, indique-t-il. Nous serons un peu en marge de cette tempête, mais elle semble assez active et peut changer assez vite de trajectoire.”

Il y a donc de quoi espérer moins de dégâts, d’autant plus que l’épisode Dennis s’annonce moins long que Ciara. “On parle plutôt de dimanche soir et de lundi. Je dirais qu’à quatre jours de la tempête, la situation est moins préoccupante que la semaine dernière. Mais on ne peut pas dire qu’il ne va rien se passer pour autant !”

Encore une fois, la douceur va favoriser le phénomène, avec près de 14 degrés annoncés ce week-end. “On est largement au-dessus des normales de saison, évidemment. Nous sommes actuellement dans un schéma venteux dont on a du mal à sortir. La séquence n’est pas encore finie, même si on annonce le retour de températures plus fraîches et du soleil pour la semaine prochaine.”