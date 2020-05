L’enquête est toujours en cours, mais le problème technique se confirme.

La cause du crash serait bien un problème technique : l’arrêt du réacteur. Le 19 septembre 2019, un F-16 de l’armée belge s’écrasait en France, dans le Morbihan (en Bretagne), alors qu’il effectuait un vol d’entraînement entre les bases militaires de Florennes (Namur) et de Lann-Bihoué (Morbihan). L’avion de chasse avait fini sa course dans un champ après avoir percuté le toit d’une maison.