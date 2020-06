C’est sans doute, avec la réouverture des établissements Horeca, l’une des annonces les plus commentées du Conseil national de sécurité d’hier : une grande partie des activités sportives pourront reprendre à partir du 8 juin.

"Sans distinction" sur leur forme, a précisé, mercredi, la Première ministre Sophie Wilmès. Dès lundi, les activités sportives, tant à destination des amateurs que des professionnels, seront donc autorisées, qu’il s’agisse de simples entraînements ou de compétitions, et peu importe si elles se déroulent à l’extérieur ou en indoor. Il existe toutefois quelques restrictions. "Les activités sportives organisées en groupe pourront avoir lieu si elles sont encadrées - par exemple, par un coach ou un animateur - et ne pourront pas compter plus de 20 personnes, comme c’était le cas seulement pour les entraînements auparavant", a ainsi précisé la Première ministre. Les matchs de football, qui réunissent au minimum 22 joueurs sur le terrain en plus des remplaçants et des coachs, seront donc toujours interdits, jusqu’en juillet au moins où le nombre de participants aux activités sportives sera porté à maximum 50 personnes.