Le temps sera calme, sec et souvent ensoleillé dimanche après-midi, avec des maxima de 5 à 10 degrés.



De la brume, du brouillard et des nuages bas se formeront la nuit prochaine sur la plupart des régions et les minima varieront entre -2 et +3 degrés. Lundi, une zone de pluie traversera le pays à partir de l'ouest, avec des maxima de 3 à 8 degrés et il fera plus venteux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le temps sera ensuite variable avec des averses, qui pourront parfois être hivernales en Ardenne.



Lundi matin, il y aura encore un risque de brouillard (givrant) en Ardenne. Il fera d'abord généralement sec, mais déjà nuageux. Le pluie fera toutefois son retour à partir du littoral. Ces précipitations atteindront l'est en cours d'après-midi. En fin d'après-midi, à l'arrière de la zone de pluie, le temps deviendra très variable avec des averses sur l'ouest. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort et des rafales pourraient atteindre jusque 65 km/h. Lundi soir et la nuit suivante, le temps deviendra variable avec parfois des averses, qui pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Un coup de tonnerre n'est pas exclu au littoral. Les minima se situeront entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 4 ou 5 degrés le long du littoral. A l'intérieur des terres, le vent sera modéré ou parfois assez fort. Au littoral, il sera assez fort ou parfois fort, avec des rafales autour de 65 km/h. Mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec des averses, qui pourront localement être accompagnées d'un coup de tonnerre. En Haute Belgique, les précipitations adopteront parfois un caractère hivernal. Les maxima iront de 2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés sur l'ouest. Mercredi, le temps restera variable avec quelques averses. En Ardenne, il s'agira parfois encore de neige fondante. Les maxima oscilleront entre 2 et 9 degrés. Jeudi, une zone de précipitations pourrait toucher le pays, probablement sur la partie ouest, mais cela reste à confirmer. Les maxima s'échelonneront entre 3 et 8 degrés.