NoodweerBenelux, un site de prévisions météorologiques, signale un changement de temps et des températures qui repartiront très à la hausse dès lundi.

Le mois de juin n'est en rien comparable au mois de mai ensoleillé et sec que nous avons pu connaître cette année. Si juin n'a pas encore montré des journées ensoleillées, celles-ci devraient pointer le bout de leur nez dès la semaine prochaine. En effet, grâce à une zone de basse pression sur l’océan Atlantique, de l’air considérablement plus chaud sera propulsé vers le nord de l’Europe indique HLN.

C'est surtout à partir de mardi prochain que les températures vont prendre leur envol avec des estimations donnant des maximas se situant entre 27 et 30 degrés. “Plusieurs modèles de météo vont encore plus loin et annoncent jusqu'à 30 degrés et plus pour mercredi et jeudi. Les chances d’avoir une rare vague de chaleur en juin augmentent. Pour l’instant nous restons prudents, mais c’est un signal que nous ne devons certainement pas ignorer”, a déclaré Nicolas Roose de NoodweerBenelux au quotidien néerlandophone.

Pour le reste de la semaine, les températures resteront très élevées et il fera même plus chaud que mardi puisque des températures supérieures à 30 degrés sont attendues à certains endroits en Belgique mercredi, jeudi et vendredi.