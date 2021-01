Ne pas paniquer et faire les comptes. Alors que les annonces de retards de livraison de vaccins se multiplient en Europe, en particulier les doses promises par Pfizer-BioNTech et AstraZeneca, les États adaptent leurs stratégies dans l’urgence. Quitte à espacer plus longtemps que prévu les deux injections nécessaires, comme c’est le cas actuellement au Royaume-Uni avec le vaccin de Pfizer-BioNTech (de trois semaines d’espacement conseillées, le délai peut désormais atteindre 12 semaines).

En Belgique, la task force vaccination cherche, pour l’instant, à éviter cela.