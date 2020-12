Vaccination : "Médecins généralistes et experts sont les canaux idéaux pour convaincre" SociétéInterview03:11 Clément Boileau

© DR

Comment convaincre la population belge du bien-fondé de la vaccination ? Alors que la communication sur le sujet commence à peine, l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB ont interrogé 2 432 Belges francophones sur leurs motivations à se faire vacciner contre le Covid-19. Si les plus âgés sont davantage prompts à se faire vacciner, une communication "classique", s’appuyant sur les médecins généralistes et les experts, en qui la population a confiance, serait susceptible de convaincre ceux qui ne le sont pas encore, selon Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain.