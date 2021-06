Vaccins: les Bruxellois âgés de 18 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous

Société

belga

Les Bruxellois âgés de 18 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous à partir de 18h, ce vendredi, pour se faire vacciner, a annoncé vendredi la Commission Communautaire Commune de Bruxelles. Les jeunes de 16 et 17 peuvent quant à eux s'inscrire sur la liste d'attente.