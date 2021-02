Le Comité de concertation a tourné court. En cause: les très mauvais chiffres des dernières heures, notamment des nouvelles hospitalisations. Sur VTM Nieuws, Steven Van Gucht a dressé un bilan inquiétant. "Il y a déjà eu plus de 200 patients admis à l'hôpital aujourd'hui. Ce nombre n'a plus été aussi élevé depuis décembre", a rapporté le porte-parole interfédéral à la chaîne flamande. La dernière fois que la barre des 200 admissions avait été franchie, c'était le 29 décembre dernier.

Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, entre le 19 et le 25 février, 125,6 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour pour Covid-19, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à la période de sept jours précédente. Il y a donc fort à parier que la hausse va s'intensifier dans les prochains jours, puisque les chiffres avancés par Van Gucht n'ont pas encore été comptabilisés dans cette moyenne...