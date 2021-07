La propagation du variant Delta fait craindre une quatrième vague un peu partout dans le monde. En Afrique, la pandémie est en plein rebond avec un nombre record de contaminations. La propagation de ce variant menace également l’Espagne, où les autorités envisagent de rétablir des restrictions, tandis que la Norvège a repoussé sa réouverture totale.

En Belgique, la tendance observée la semaine dernière dans les chiffres de l’épidémie de coronavirus a fait plus que se renforcer : les cas détectés sont repartis à la hausse. Si cette augmentation s’observe surtout chez les jeunes, et reste partiellement liée aux tests effectués en vue des voyages, cette remontée semble toutefois exponentielle, elle s’accélère jour après jour.

On fait le point sur l’influence de ce variant delta (indien), encore plus contagieux que l’aplha (anglais) en Belgique avec Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain et gestionnaire de la plateforme fédérale Covid et l’épidémiologiste Yves Coppieters.